Warenhauskette : Neuer Investor übernimmt 57 Real-Häuser

Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Damit ist die Zukunft weiterer Warenhäuser auch in Nordrhein-Westfalen gesichert. Zu ihnen gehören die Niederlassungen in Coesfeld, Dinslaken, Heiligenhaus und Kamp-Lintfort sowie eine Filiale in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die neue Investorengruppe um die Unternehmerfamilie Tischendorf und Teile des Real-Managements übernimmt insgesamt 57 Filialen der Warenhauskette. Dazu gehören nach Angaben von Real die Niederlassungen in Coesfeld, Dinslaken, Düsseldorf (Schiessstraße), Heiligenhaus und Kamp-Lintfort, die damit weiterhin unter der Real-Flagge laufen. Für sie hatte es bisher noch keine Lösung gegeben.

Insgesamt werden 14 Häuser in Nordrhein-Westfalen übernommen. Wegen der möglichen Übernahme weiterer Real-Häuser verhandelt der neue Eigentümer noch mit dem bisherigen eigener SCP, einem russischen Finanzinvestor. SCP hatte Real von der Metro erworben und sich Stück für Stück von Niederlassungen getrennt, Zu den Erwerbern gehören große Handelsketten wie Edeka, Rewe, Globus und Kaufland. eine Reihe von Häusern, die niemand wollte, wurde endgültig geschlossen.

(gw)