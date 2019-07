Automobilsektor : Neuer Daimler-Chef startet mit Milliarden-Minus

Frankfurt Glanzlose Premiere für den neuen Daimler-Chef: Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt präsentierte Ola Källenius eine Quartalsbilanz mit tiefroten Zahlen. Milliardenrisiken im Dieselskandal, Probleme mit Airbags, Lieferschwierigkeiten und die schwache Autokonjunktur brockten dem Konzern einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden Euro ein.

„Die Zahlen sind alles andere als zufriedenstellend“, räumte Källenius ein. Im Mai hatte der Schwede das Steuer von Dieter Zetsche übernommen, seither musste er die Jahresziele schon zwei Mal nach unten korrigieren. Um Daimler wieder in die Spur zu bekommen, will Källenius nun das Sparprogramm verschärfen. Details sollen am 14. November präsentiert werden.