Transformation soll beschleunigt werden : Neuer Conti-Chef hält an Werksschließung in Aachen fest

Das Continental-Werk in Aachen soll Ende 2021 schließen. Foto: dpa/Ralf Roeger

Der Betrieb soll Ende 2021 eingestellt werden. Doch der Zulieferer sondiert momentan Anfragen von Interessenten. Ein Angebot, die Reifenproduktion fortzuführen, gibt es aber bislang nicht.

Die Reifensparte wird auch in Zukunft von großer Bedeutung für den Automobilzulieferer Continental sein, daran lässt der neue Vorstandschef Nikolai Setzer keinen Zweifel. Am beschlossenen Aus für das Aachener Reifenwerk ändert das jedoch trotz Protesten nichts. Setzer, der das Amt vom langjährigen Chef Elmar Degenhart übernommen hatte, will die Transformation des Zulieferers beschleunigen und noch stärker auf Zukunftstechnologien setzen: „Die Software macht den Unterschied“, sagte er am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz. Themen wie Vernetzung, Assistenzsysteme und Hochleistungsrechner im Auto sollen beim Dax-Konzern aus Hannover noch stärker vorangetrieben werden.

Der Reifenbereich lieferte zwar zuletzt gute Gewinne, doch gerade in Europa ist das Geschäft angesichts von Überkapazitäten aus Sicht von Continental schwierig. Das Werk in Aachen soll daher Ende 2021 geschlossen werden, rund 1800 Jobs stehen vor dem Aus. Aktuell prüfe man intensiv Anfragen und Ideen, die Continental im Zusammenhang mit einer möglichen Nachnutzung des grenznahen Standorts erreicht haben, heißt es vonseiten des Unternehmens. Dies werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Sprecher stellt allerdings klar: „Anfragen von potenziellen Investoren, die konkret Interesse bekundet haben, die Reifenproduktion am Standort Aachen vollständig oder teilweise fortzuführen, liegen uns nicht vor.“