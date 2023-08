Flughafen Düsseldorf Mehr Nachtlandungen, weniger Flüge

Wen betrifft das? „Einerseits ist das für die Anwohner ärgerlich, wenn so spät noch so viele Jets landen. Andererseits ist es für Reisende auch nicht schön, ihr Gepäck erst sehr spät zu erhalten.“ Die bestehenden Bürgerinitiativen meinen nun, die Flugpläne der Airlines sollten grundsätzlich überprüft werden, um bei der Vergabe von Start- und Landerechten von Anfang an höhere Zeitpuffer einzuplanen. Als zweite Option wäre denkbar, eine Regelung aus Hamburg zu übernehmen: Beim ebenfalls sehr stadtnahen Airport dort sind zwar bis Mitternacht – ebenso wie in Düsseldorf – verspätete Landungen erlaubt, aber sie müssen nachträglich gerechtfertigt werden. Falls sich dabei herausstellt, dass Ursache der Nachtlandung nur ein zu enger Flugplan tagsüber ist, ist eine Geldbuße fällig. „Das könnte einige Airlines zum Umdenken bringen“, meint Lange. Noch lieber wäre ihm, wenn Jets eine Landung nach 23 Uhr extra beantragen müssen – so ist es jetzt bereits ab Mitternacht.