Einspruchsbescheide Neuer Ärger um Grundsteuer

Für jene, die klagen wollen, wäre es wichtig, dass über ihren Einspruch möglichst rasch entschieden wird. Derzeit verschicken die Finanzämter in NRW dem Vernehmen nach aber nur Schreiben, in denen erklärt wird, dass dem Einspruch nicht stattgegeben werden könne (mit Verweis auf Passagen im Bewertungsgesetz) und Steuerpflichtige mitteilen sollten, ob sie ihren Einspruch zurückzögen. Das ist aber noch kein offizieller Ablehnungsbescheid, weil beispielsweise die Belehrung über die einmonatige Klagefrist fehlt. In zwei Fällen sollen die jeweiligen Finanzämter gegenüber Steuerberatern sogar eingeräumt haben, dass sie die Anweisung hätten, noch keine rechtswirksame Ablehnung zu verschicken. Warum, blieb zunächst offen.