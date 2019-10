Fleischskandal : Neue Vorwürfe gegen Wursthersteller

Twistetal Nach zwei Todes- und mehreren Krankheitsfällen durch keimbelastete Wurst erhöhen Verbraucherschützer den Druck auf die Behörden. Foodwatch will nun per Eil-Antrag erreichen, dass eine Liste mit allen von Wilke Wurstwaren belieferten Betriebe veröffentlicht wird.

In den Produkten des Herstellers Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG aus Twistetal waren mehrfach Listerienkeime nachgewiesen worden.

Den Behörden zufolge gibt es mittlerweile 37 Krankheitsfälle, die möglicherweise mit Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stehen. In Südhessen hatte es zwei Todesfälle bei älteren Personen gegeben, die das Robert-Koch-Institut untersuchte.

Die „Bild am Sonntag“ zitierte mehrere frühere Mitarbeiter, die unter anderem schilderten, dass zu schnell zu viel Wurst produziert wurde, so dass diese nicht mehr gekühlt werden konnte. Deshalb sei es zu Schimmelbefall gekommen. Anstatt die Wurst zu entsorgen, sei diese „aber in Scheiben geschnitten und verkauft“ worden.