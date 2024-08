Neue Verkaufsmasche Warum Pflegebedürftige bei gewissen Anrufen lieber auflegen sollten

Wichtig ist, dass Betroffene ihre Daten nicht am Telefon preisgeben. „Am besten legen Sie einfach auf, sobald jemand Ihnen ein Abonnement für eine Pflegebox verkaufen möchte“, rät Querling. Wenn Handschuhe, Desinfektionsmittel und Co. trotzdem geliefert werden, sollte man die Bestellung vorsorglich mit einem Musterbrief der Verbraucherzentrale NRW anfechten. Den findet man auf der Internetseite. Außerdem sinnvoll: die Krankenkasse benachrichtigen und über die Anrufer aufklären. So verhindert man auch, dass sie weiter für die Pflegebox aufkommt. „Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch die Annahme verweigern und etwaigen Zahlungsansprüchen widersprechen“, sagt Querling. Hauptsache, man biete den Firmen keine Angriffsfläche.