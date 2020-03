Handel : Neue Spekulationen um Metro-Übernahme

Düsseldorf Nach Kaufgerüchten stieg der Preis vorübergehend um 17 Prozent – binnen einer halben Stunde. Die Finanzaufsicht sieht trotzdem vorerst keinen Bedarf, Ermittlungen aufzunehmen.

Am Mittwochnachmittag lag der Kurs immer noch bei 12,29 Euro, obwohl die Amerikaner noch keinen der großen Metro-Anteilseigner kontaktiert haben. Aber: „Wenn es ein Angebot gäbe, müsste man sich die Konditionen natürlich ansehen. Man kann nicht sagen: „Wir verkaufen auf keinen Fall“, sagte ein Sprecher der Großaktionäre Meridian Stiftung und Beisheim Holding, die gemeinsam mehr als 23 Prozent der Stammaktien halten und ihre Stimmrechte gebündelt haben. Aber es gebe ein solches Angebot bisher nicht, und es sei niemand an die Aktaktionäre herangetreten. Auch aus dem Umfeld des tschechischen Investors Daniel Kretinsky, mit knapp 30 Prozent der Anteile größter Metro-Aktionär, verlautete, es habe bisher keine Kontaktaufnahme gegeben.

Heiße Luft ist der ganze Vorgang aber so oder so nicht. Denn derjenige, der das Gerücht gestreut hat, könnte ein veritables Interesse daran haben, dass der Metro-Aktienkurs steigt. Der angebliche Interessent Sysco dürfte es nicht sein, weil für den eine Übernahme mit steigenden Kursen teurer würde. Also Spekulanten, die Metro-Aktien halten? Die hätten ein schlechtes Geschäft gemacht, wenn so ein Deal aussichtlos wäre. Dann würde nämlich der Kurs schnell wieder in sich zusammenfallen. Aber: Im vergangenen Jahr soll es schon einmal Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gegeben haben, die vom Geschäftsmodell gut zueinander passen würden. Beide versorgen Gastronomen mit Lebensmitteln.