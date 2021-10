Forderung von Aktionärsschützern : Neue Regierung soll Sparer besser stellen

Düsseldorf Aktionärsschützer wollen, dass den Sparerfreibetrag verdreifacht wird unds die Spekulationsfristen wieder eingeführt werden. Und sie fordern einen Bürgerfonds als Teil der gesetzlichen Rente.

Seit zwölf Jahren verfechten Vertreter des Börsengeschäfts dafür, dass bei Aktienverkäufen nicht automatisch der Staat zugreift und auf die Gewinne Steuern verlangt. Seither gibt es die Abgeltungssteuer. Die trifft Sparer, die Geld auf Sparkonten deponiert und dafür Zinsen kassieren (was derzeit zugegebenermaßen eher selten der Fall ist) oder in Aktien, Anleihen, Fonds oder Zertifikatei investiert haben, also von Dividenden und Kursgewinnen profitieren.Sie müssen pauschal 25 Prozent der Erträge (eventuell plus acht oder neun Prozent Kirchensteuer, je nach Bundesland) an den Staat abführen. Jedenfalls für den Teil, der den Sparerfreibetrag von 801 Euro (bei Ehepaaren sind es 1602) übersteigt. In den vergangenen Jahren kamen noch der Solidaritätszuschlag dazu, aber der ist ja für die meisten entfallen.