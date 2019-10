Energie-Politik : Neue Ölheizungen sollen ab 2026 verboten werden

Berlin Das Kabinett verabschiedet wesentliche Teile des Programms für den Klimaschutz. Der Bundestag muss das Gesetz noch beschließen.

(dpa) Ein Einbau-Verbot für neue Ölheizungen ab 2026 und ein neuer CO 2- Preis im Verkehr und bei Gebäuden – das Bundeskabinett hat weitere wesentliche Teile des Programms für mehr Klimaschutz beschlossen. Die schwarz-rote Regierung will damit dafür sorgen, dass Deutschland seine Klimaschutzziele für 2030 doch noch erreicht. Beim Einbau-Verbot für neue Ölheizungen ab 2026 gibt es allerdings Ausnahmen. Es soll nicht gelten, wenn etwa ein Haus weder mit Gas noch mit Fernwärme versorgt werden und die Heizung auch nicht aus erneuerbaren Energien betrieben werden kann.