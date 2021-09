Cum-ex-Steuerrückzahlung : Neue Lasten durch die alte West-LB

Düsseldorf Die Sparkassen und das Land Nordrhein-Westfalen müssen für „Cum-Ex“-Steuerschulden der früheren Landesbank haften. Insgesamt geht es um eine Milliarde Euro, die der Fiskus zurückhaben will.

(gw) Die illegalen „Cum-Ex“-Geschäfte der 2012 zerschlagenen früheren Landesbank West-LB haben auch für die nordrhein-westfälischen Sparkassen ein steuerliches Nachspiel. Das Landgericht Frankfurt hat entschieden, dass die West-LB-Nachfolgegesellschaft EAA eine Milliarde Euro Steuerschulden an den Fiskus zahlen muss. Die könnten größtenteils durch das Eigenkapital der EAA gedeckt werden, aber mehrere Hundert Millionen Euro müssten die haftenden Träger beisteuern. Das sind jeweils zu gut 25 Prozent die Sparkassen im Rheinland und in Westfalen-Lippe und zu rund 48 Prozent das Land Nordrhein-Westfalen. Ein kleiner Teil liegt zudem bei den Landschaftsverbänden in NRW.