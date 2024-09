Stellenabbau in der Autoindustrie Neue Krise von VW könnte auch NRW-Partner treffen

Der neue Sparkurs von Volkswagen inklusive eventueller Schließungen von Werken wird auch Folgen für Zulieferer in NRW haben. Darauf machten Branchenexperten gegenüber unserer Redaktion aufmerksam. „Wenn VW insgesamt in Deutschland weniger Autos baut, ist auch für die vielen Zulieferer aus NRW weniger zu tun“, sagt Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Zentrums für Automobilforschung CAR in Bochum. Er sieht aber keine Alternative zu einem radikalen Sparkurs in Deutschland: „Die Kosten in den hiesigen Werken sind deutlich höher als an vielen anderen Standorten im Ausland. Also muss VW in der Heimat die Kapazitäten senken, um insgesamt wettbewerbsfähiger zu werden.“ Er rechnet damit, dass Zulieferer ihre Produktion dann entsprechend verlagern. Dudenhöffer meint, die aktuelle Krise von Thyssenkrupp hänge zumindest indirekt auch mit den Schwierigkeiten bei VW zusammen, weil der harte Wettbewerb auch auf die Stahlpreise drücke.