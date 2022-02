Klaus-Dieter Stallmann : „Neue Grundsteuer ist ein Bürokratiemonster“

Das Grundsteuermodell, das in NRW künftig zur Anwendung kommt, muss regelmäßig aktualisiert werden. Foto: Hans Blossey / imago

Interview Düsseldorf Der Verbandspräsident von Haus und Grund NRW spricht über das Reformmodell sowie dessen Folgen für Eigentümer und Mieter. Und er fordert Verbesserungen für Eigentümer und Hauskäufer.

Die Grundsteuer in Deutschland wird neu berechnet. Grundstückseigentümer und Immobilienbesitzer müssen zu diesem Zweck eine Feststellungserklärung abgeben. Das neue Modell löst teilweise Ärger aus. Über die Reform sprachen wir mit Klaus-Dieter Stallmann, dem Präsidenten der Eigentümervereinigung Haus und Grund in Nordrhein-Westfalen .

Herr Stallmann, vielen ist das neue Grundsteuermodell in Nordrhein-Westfalen ein Dorn im Auge. Ihnen auch?

Zahl In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa vier Millionen Grundeigentümer. Rund 150.000 von ihnen sind nach Angaben des Verbandes Mitglieder bei Haus und Grund NRW.

Stallmann Auf jeden Fall. Das Bundesmodell, das Nordrhein-Westfalen ja auch anwendet, ist extrem bürokratisch, weil es alle paar Jahre aktualisiert werden muss. Da sind Dinge drin, die in der Flächen- und Gebäudeberechnung anderer Länder gar nicht vorgesehen sind. Ein bürokratisches Monster, für das man eigentlich ein paar Hundert Beamte einstellen müsste, um alles zu bewältigen.

Was heißt das für die Eigentümer?

Stallmann Die haben ja jetzt schon Post bekommen mit ersten Informationen darüber, was sie alles ab 1. Juli dieses Jahres machen sollen. Dazu sind viele aber gar nicht in der Lage.

Stallmann Das geht nur mit Hilfe eines Steuerberaters oder mit Unterstützung anderer Experten, wie wir sie bei Haus und Grund haben. Was noch schlimmer ist: Das Ganze geht nur online und muss bis zum 31. Oktober erledigt sein. 60 Prozent unserer Mitglieder sind Rentner, von denen haben viele überhaupt keinen Internetzugang. Dabei hatte der nordrhein-westfälische Finanzminister doch angekündigt, dass die Feststellungserklärung in Härtefällen auch auf Papier erfolgen kann. Davon ist im Erlass aber keine Rede mehr.

Sie wollen also so etwas wie eine Rentner-Regel für Menschen, die nicht so online-affin sind?