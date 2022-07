Initiative der Bundesregierung : Neue Gastro-Kräfte auch aus dem Ausland

Düsseldorf Nicht nur an den Flughäfen, auch im Gastgewerbe fehlt Personal. Hotels und Gaststätten haben in der Pandemie viele Beschäftigte verloren. Die Bundesregierung will den Zuzug von Arbeitskräften erleichtern.

In den vergangenen zwei Jahren wurde abseits aller menschlichen Tragödien auch die deutsche Wirtschaft durch die Corona-Krise und die Folgen der Pandemie gewaltig beeinträchtigt. Das hat zu einer großen Verunsicherung geführt, unter anderem bei den Beschäftigten in der Gastronomie. Die Personaldecke dort ist dünner geworden, auch weil sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen der unsicheren Perspektiven andere Job gesucht haben. Manche davon haben dem Gastgewerbe endgültig den Rücken gekehrt, andere sind zurückgekehrt, nachdem die Beschränkungen wieder aufgehoben worden sind.

Aber immer noch ist die Zahl der Branchenbeschäftigten deutlich geringer als vor dem Ausbruch der Pandemie. Das nordrhein-westfälische Gastgewerbe zählte im September 2019 noch etwa 415.000 Beschäftigte; zwei Jahre später seien es noch 375.000 gewesen, sagt Kurt Wehner, Landesgeschäftsführer beim Deutschen Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) NRW.

Info Wie die Innenministerin der Branche helfen will Zahlen Im deutschen Gast­gewerbe arbeiteten laut Zahlen aus dem vergangenen Jahr fast zwei Millionen Beschäftigte in knapp 198.000 Betrieben, die zusammengerechnet mehr als 64 Milliarden Euro umsetzten. Lehre Die Unternehmen beschäftigten mehr als 41.000 Auszubildende zu Köchen/Köchinnen oder Restaurant-, Hotel-, Systemgastronomie- oder Gastgewerbe-Fachkräften.

Da ist natürlich jede Anstrengung willkommen, neue Arbeitskräfte für die Branche zu mobilisieren. So wie die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Politikerin hat im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa angekündigt, dass es Erleichterungen für den Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland geben soll. Nicht nur im Luftverkehr gebe es einen massiven Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, sondern auch im Bereich der Gastronomie und Hotellerie. Und nachdem wegen der teils chaotischen Zustände an einigen deutschen Flughäfen vor Beginn der Sommerferien bereits angekündigt worden war, dass Betreiber an den Airports vorübergehend leichter Personal anheuern können sollen (vor allem aus der Türkei), soll die Aktion jetzt ausgedehnt werden.

Woher die neuen Arbeitskräfte in den deutschen Hotels und Gaststätten kommen sollen, ist derzeit noch offen. Jedoch stößt die Initiative in der Branche auf breite Zustimmung: „Wir erleben zwar, dass Menschen, die uns verlassen haben, wieder zurückkehren. Und es gibt auch Quereinsteiger in der Branche“, sagt Kurt Wehner. Aber das reiche nicht. Der Tourismus ziehe wieder an, aber immer noch müssten Veranstaltungen abgesagt werden, weil Arbeitskräfte fehlten. Zudem haben beispielsweise manche Restaurants in der Region zusätzliche Ruhetage eingeführt, ihre Öffnungszeiten eingeschränkt oder die Speisekarten zusammengestrichen, weil es nicht nur an Servicekräften, sondern auch an kochendem Personal mangelt.

Also müssen zusätzliche Mitarbeittende her. „Das gilt sowohl für Fachkräfte als auch für andere Arbeitskräfte“, sagt Wehner. Die Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen müsse erleichtert und beschleunigt werden, fordert der Dehoga-Experte. Das hat auch die Ministerin offensichtlich eingesehen: „Wir brauchen die schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen und weniger Bürokratie“, so Faeser. Zudem müsse klar sein, dass es nicht um Lohndumping gehe, sondern um „gute, tarifgebundene Jobs, von denen Menschen leben können“. Im NRW-Gastgewerbe ist seit Anfang Mai dieses Jahres ein Entgelttarifvertag mit 25 Monaten Laufzeit in Kraft, in dem der Einstiegslohn bei 12,50 Euro liegt und die durchschnittliche Steigerung bei etwa zehn Prozent liegt. Am 1. Mai des kommenden Jahres soll es dann in einem zweiten Schritt eine Erhöhung um 3,5 Prozent geben.