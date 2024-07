Umbau der Wirtschaft Neue Digitaloffensive kann mehr als eine Million Jobs ersetzen

Die weitere Digitalisierung im Zusammenspiel mit einem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) macht den Einsatz von rund 1,5 Millionen weniger Arbeitskräften in Deutschland nötig. Das ist Ergebnis einer Studie der Wirtschaftsforschungsfirma Prognos im Auftrag des Vodafone Instituts für Gesellschaft und Kommunikation. Zu breiter Arbeitslosigkeit führt die neue Rationalisierungswelle nach Auffassung der Experten nicht, weil in den nächsten Jahren eher der Mangel an Fachkräften ein Problem für die westlichen Volkswirtschaften ist, als ein Mangel an Jobs. „In sehr vielen Bereichen ist es nur hilfreich, wenn die Digitalisierung Vorgänge erleichtert oder preisgünstiger macht“, sagt Prognos-Studienleiter, Andreas Sachs, unserer Redaktion. „Das Angebot an Arbeitskräften in Deutschland wird wegen der zunehmenden Alterung stärker sinken als der Bedarf an Arbeitskräften.“