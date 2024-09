Führungswechsel Neue Commerzbank-Chefin stammt aus Solingen

Bettina Orlopp hat bei der Commerzbank längst Geschichte geschrieben. Sie ist seit sieben Jahren Vorstandsmitglied des Unternehmens; als sie im November 2017 in das Gremium einzog, war sie die erste Frau in der Führungsriege des Frankfurter Kreditinstituts, das immer noch die zweitgrößte deutsche Privatbank ist. Und sie wird auch die erste Vorstandschefin in der 154-jährigen Geschichte des Hauses sein. So viel Historie mag reichen in einer Zeit, in der die Mitgliedschaft von Frauen in Führungsetagen eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.