Vorstellung neuer Apple-Produkte : Experten erwarten iPhone12 und mehr Geschwindigkeit mit 5G

Cupertino Seit Wochen warten viele auf das Apple-Event, das am Dienstagabend um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt. Mit Spannung wird der Vorstellung der neuen Modelle und technischer Neuerungen entgegen gefiebert.

Auf der Einladung zum aktuellen Apple -Event steht „Hi, Speed“. Damit dürfte die Unterstützung des 5G-Datenturbos gemeint sein. Mit der 5G-Fähigkeit hat Apple solange gewartet, bis sie zumindest für einige Kunden relevant geworden ist. Darin sind sich Marktbeobachter sicher. Auf dem Online-Event, das am Dienstagabend um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt, wird zumindest die Präsentation einer neuen iPhone-Generation erwartet, die in 5G-Netzwerken funken kann.

Die Börse hatte in den vergangenen Tagen auf die Präsentation hin gefiebert. Der Kurs der Apple-Aktie stieg von rund 115 Dollar (rund 98 Euro) vor einer Woche auf mehr als 125 Dollar zum Börsenauftakt am Dienstag. Weil dann etliche Investoren die Gewinne mitnahmen, sackte der Kurs um 2 Dollar auf 123 Dollar ab.

Das Design soll sich beim iPhone 12 deutlicher ändern als in den Vorjahren. Beobachter erwarten ein kantigeres Gehäuse, ähnlich wie beim iPhone 5 oder beim iPad Pro. Das Speed-Versprechen aus der Event-Einladung deutet auch auf einen schnelleren Prozessor hin: Im iPhone 12 soll den Gerüchten zufolge erstmals der A14-Chip in einem Smartphone eingebaut sein.

iPhone12 wird wohl gezeigt : Apple kündigt Event am 13. Oktober an

Mit dem iPhone steht Apple nicht in der vordersten Reihe der 5G-Unterstützer. Wettbewerber wie Samsung, Huawei, Motorola und OnePlus hatten teilweise vor mehr als einem Jahr erste 5G-Smartphones auf den Markt gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war das für die meisten Smartphone-Anwender nur wenig relevant, weil die Mobilfunkprovider in Deutschland vergleichsweise wenige 5G-Funkmasten in Betrieb genommen hatten. Der Ausbau der 5G-Netze hat aber im Sommer insbesondere bei der Deutschen Telekom und Vodafone Fahrt aufgenommen. Zuletzt nahm auch Telefónica Deutschland mit seinem O2-Netz erste 5G-Stationen in Betrieb. Nur der vierte 5G-Lizenznehmer in Deutschland, 1&1 Drillisch, wartet noch ab.