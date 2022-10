Mona Neubaur zur Staatshilfe : „Ich will nicht, dass Galeria Kaufhof pleite geht“

Düsseldorf Wirtschaftsministerin Mona Neubaur ist offen für Staatshilfe für den kranken Warenhauskonzern Galeria. Einen Einstieg von NRW bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp lehnt sie aber ab. Außerdem verteidigt sie das Aus für das Dorf Lützerath.

Zugleich forderte sie, dass Eigentümer René Benko Geld zur Rettung des Konzerns zuschießt: „Ich glaube, Herr Benko ist am Zug, auch Kapital mit hereinzugeben.“ Der Konzern, in dem Karstadt und Galeria Kaufhof aufgegangen sind, hat unlängst einen neuen Antrag auf Staatshilfe gestellt, wie Insider berichten. Es soll um einen dreistelligen Millionen-Betrag gehen. Dabei hat der Konzern bereits 680 Millionen Euro vom Staat bekommen: Im Januar hatte der Bund ihn mit 220 Millionen Euro gestützt, im Vorjahr hatte es einen Kredit in Höhe von 460 Millionen Euro gegeben. Immer wieder gab es Spekulationen, der österreichische Investor Benko sei nur an den Immobilien interessiert. Galeria hatte 2020/21 einen hohen Verlust geschrieben und erwartet diesen auch für 2021/22. Galeria-Chef Miguel Müllenbach hatte erst kürzlich in einem Brief an die Mitarbeiter gewarnt, das Unternehmen befinde sich „erneut in bedrohlicher Lage“.