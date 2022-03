Streamingdienst : Netflix testet Gebühr für geteilte Account-Nutzung

San Francisco Netflix reagiert auf langsameres Kundenwachstum und führt zunächst in drei Ländern zusätzliche Kosten ein, wenn Konten geteilt werden.

Der Streamingdienst Netflix testet die Einführung eines Gebührensystems für die geteilte Nutzung von Nutzerkonten. Es werde an Möglichkeiten für Abonnenten gearbeitet, ihr Abo "außerhalb ihres Haushalts zu teilen (...) und dabei auch ein bisschen mehr zu bezahlen", erklärte die Produktleiterin des US-Unternehmens, Chengyi Long, am Mittwoch. Zunächst sind demnach in den kommenden Wochen Nutzer in Chile, Costa Rica und Peru betroffen.