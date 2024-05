Von Amazon Prime bis RTL+ Das sind die Alternativen zu Netflix

Längst haben sich die Mediatheken von ARD, ZDF oder Arte für viele zu einer attraktiven Alternative entwickelt. Sie sind ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Zu sehen gibt es alle Formate, die auch auf den Sendern laufen, also Filme, Serien, Dokumentationen und Co. Auch große Live-Sport-Ereignisse sind über die Livestream-Funktion abrufbar. Außerdem stehen große US-Produktionen nach der TV-Ausstrahlung in der Regel zur Verfügung. Da das Angebot stark wechselt, lohnt sich ein regelmäßiger Blick in die öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Kostenfrei unterwegs ist man auch bei Joyn Plus. Der Streamingdienst hat vor allem Produktionen von ProSiebenSat.1 im Programm, etwa „Germany’s Next Topmodel“. Weitere Extras gibt es gegen einen Aufpreis von monatlich knapp sieben Euro. Nicht vergessen sei YouTube, das täglich viele Millionen Deutsche nutzen. Die Plattform bietet zwar vorrangig kürzere Videos, war in den vergangenen Jahren aber auch Heimat der beliebten Reality-Sendung „7 vs. Wild“.