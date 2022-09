Hamburger NDR-Funkhauschefin unter Druck : Nächster Vorwurf von Vetternwirtschaft im öffentlichen Rundfunk

Hamburg Die Reihe von Skandalen und Vorwürfen reißt nicht ab: Nach Vorwürfen politischer Einflussnahme leitender Redakteure im NDR-Funkhaus Schleswig-Holstein steht nun auch die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg in der Kritik.

Der NDR erklärte auf Anfrage, dass die Stelle an Rossbachs jüngere Tochter ordentlich vergeben worden sei. Die Berichterstattung über Veranstaltungen der PR-Agentur „Hesse & Hallermann“ sei sowohl Gegenstand einer internen Revisionsprüfung als auch Gegenstand einer Prüfung durch die Anti-Korruptionsbeauftragte des NDR. Letztlich entscheide die Redaktion, was am Ende zu sehen sei, hieß es in einer Stellungnahme.