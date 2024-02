Fake-Interviews mit Eckart von Hirschhausen Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller wirbt mit falschen Versprechen

Doch wer der Urheber der falschen Werbeanzeigen und Artikel ist, konnte die Verbraucherzentrale NRW bislang nicht ausmachen. Die estnische Firma Geberich, die das Nahrungsergänzungsmittel Cardio Balance laut eigenen Angaben in der Schweiz „unter Berücksichtigung aller EU-Normen und Vorschriften“ herstellt, weist alle Schuld von sich. Sie schalte nur Werbung auf ihrer eigenen Internetseite – mit den Artikeln auf anderen Webseite habe sie nichts zu tun, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. „Geberich selbst stellt ja auch nur Cardio Balance her, die anderen Produktbezeichnungen wie Cardi One oder Cardiotensive könnten von Trittbrettfahrern erfunden worden sein, die mit dieser Masche ebenfalls Geld verdienen wollten“, sagt Punsmann. Beweise für diese These gibt es aber bislang nicht. Die Internetseiten mit den gefälschten Artikeln hätten kein Impressum und würden immer wieder kurzfristig abgeschaltet. Später erschienen sie dann wieder unter anderen Web-Adressen.