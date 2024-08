Huthi-Miliz greift Schiffe an Immer weniger Kreuzfahrten durch das Rote Meer

Die Kreuzfahrtgesellschaften haben ihren Passierbetrieb in den vergangenen Monaten um 70 Prozent zurückgefahren und die Reiserouten geändert. „Die Sicherheit und das Wohlergehen der Passagiere und der Besatzung stehen für unsere Kreuzfahrtunternehmen an erster Stelle“, sagte der deutsche Clia-Direktor Georg Ehrmann. Das werde bei der Planung von Reisen immer berücksichtigt, so auch die geopolitische Lage im Roten Meer. Der daraus resultierende Verlust von Investitionen in die örtliche Infrastruktur sowie das Ökosystem der Häfen werde langfristige wirtschaftliche Auswirkungen haben – auch in benachbarten Regionen, hieß es von Ehrmann. „So wurden beispielsweise die Anläufe in Zypern und Ägypten im Jahr 2024 bereits um mindestens 30 Prozent reduziert“, sagte er. Darunter würden vor allem Einheimische leiden, die in hohem Maße vom Tourismus und den Aktivitäten an den Häfen abhängig sind.