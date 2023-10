Steuerbetrug Nächste Runde im Cum-ex-Streit in NRW

Die ist lang, und sie hat erhebliche finanzielle Folgen für den Steuer-Standort Deutschland gehabt. Laut Finanzwende beläuft sich der geschätzte Schaden, der durch den Steuerbetrug entstanden ist, auf etwa zehn Milliarden Euro. Ein Schaden, der, einfach erklärt, dadurch entstanden ist, dass in vielen Fällen Steuern erstattet wurden, die nie gezahlt worden waren. Unter Beteiligung zahlreicher Banken, deren Verantwortliche als Täter oder zumindest als Helfer verdächtig geworden ist. Mehrere Beteiligte schoben rund um den Dividendenstichtag Aktien hin und her und ließen sich am Ende Steuern erstatten, obwohl nur einer von ihnen tatsächlich Geld an das Finanzamt abgeführt hatte.