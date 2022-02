Bruderstreit : Nächste Familienfehde bei Tengelmann

München Georg Haub verklagt seinen Bruder Christian wegen der Auflösung von Rücklagen. Der Geschwisterstreit verschärft sich. Dabei schien schon fast Ruhe im Familienunternehmen eingekehrt zu sein.

Fast schien es so, als sei nach dem Ende des Streits um das Erbe des früheren Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub Frieden im Konzern eingekehrt. Doch der hat nicht wirklich lange gehalten, mittlerweile ist der nächste Teil der ruhmlosen Familienfehde in Gang gekommen. Christian Haub, der nach der Übernahme der Anteile von Karl-Erivan 69 Prozent der Anteile an Tengelmann hält, ist von seinem Bruder Georg Haub (ihm gehören die restlichen Anteile) verklagt worden. Es geht um mehr als eine Milliarde Euro an Rücklagen, die aufgelöst und ausgezahlt worden sind. Georg Haub will, dass dieses Geld in die Firmenkasse zurückfließt. Als Erste hatte die „Lebensmittelzeitung“ über den neuen Streit berichtet.