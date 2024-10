Finanaufsicht rät Bankkunden Nachzahlung beim Prämiensparen?

Ein Sprecher der Stadtsparkasse Düsseldorf erklärte am Freitag auf Anfrage, das Institut gehe seit dem Jahr 2022 auf die Kunden aktiv zu. Zweimal jährlich erhielten Kunden mit dann freien Verträgen einen entsprechenden Brief. Die Nachberechnung erfolge mit der vom BGH bestätigten Zinsreihe. Die Finanzaufsicht hatte Anbieter von Prämiensparverträgen bereits im Juni 2021 verpflichtet, Prämiensparkunden über unwirksame Zinsanpassungsklauseln zu informieren und ihnen eine „unwiderrufliche Zusage“ zu erteilen oder einen Änderungsvertrag mit einer wirksamen Zinsanpassungsklausel anzubieten. Bei Altverträgen gehe es teilweise um einige Tausend Euro Zinsgutschrift, haben die Verbraucherzentralen erklärt. Ganz wichtig dabei ist: Es gilt eine dreijährige Verjährungsfrist ab Ende des Jahres, in dem der Vertrag beendet worden ist.