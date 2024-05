Zum Tod von Ex-Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer Der Mann mit dem verhängnisvollen Interview

Er ist zeitlebens für Rolf Breuer selbst womöglich unbegreiflich geblieben, dieser Fauxpas, bei dem er sich offensichtlich als Sprachrohr einer gesamten Branche verstand. Ihm, dem promovierten Juristen und Börsenexperten, der überdies ein brillanter Rhetoriker war und der hätte wissen müssen, welche Folgen seine Aussagen haben könnten, unterlief ein Fehler, der kaum denkbar schien. Es ging um diesen einen Satz in einem Interview mit Bloomberg TV, in dem Breuer die Kreditwürdigkeit des Medienunternehmers Leo Kirch in Frage gestellt hatte. „Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen“, so Breuer Anfang Februar 2002. Bankgeheimnis? Sensible Kundenbezieung? In dem Interview war das nicht zu spüren. Als Leo Kirchs Imperium dann tatsächlich zusammenbrach, machte er Breuers Äußerungen dafür verantwortlich, es wurde jahrelang vor Gericht gestritten, ehe die Auseinandersetzung zwölf Jahre später durch einen Vergleich beendet wurde, in dessen Rahmen die Deutsche Bank mehr als 900 Millionen Euro an die Kirch-Erben zahlte. Bis dahin wurde Breuer über Jahre in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend auf das fatale Gespräch mit dem Bloomberg-Journalisten reduziert.