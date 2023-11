Nachhaltige Investments Was man über grüne Geldanlagen wissen muss

„Jeder muss für sich entscheiden, was er als nachhaltig empfindet“, sagt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Der Gesetzgeber habe zwar mittlerweile vieles geregelt, aber: „Es gibt noch immer keine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit.“ Relativ einfach ist das Ganze, wenn man Projekte/Produkte findet, die nachweislich beispielsweise in Bildung oder Erneuerbare Energien investieren. Doch schon bei der Frage, ob Kernkraft ein No-Go ist oder nicht, scheiden sich die Geister. „Anbieter verkaufen das, was aus ihrer Sicht nachhaltig ist. Das muss aber nicht immer mit den Vorstellungen der Anleger übereinstimmen“, so Scherfling.