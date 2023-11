Immobilien Nachhaltig bauen für die Zukunft der Kinder

Liest man auf der Website des Bundesbauministeriums nach, sind solche Gedanken nur ein winziger Bruchteil dessen, was nachhaltiges Bauen ausmacht. „Die Anforderungen an nachhaltiges Bauen umfassen die Energieeffizienz und Klimaneutralität, Erhalt der Biodiversität, die Ressourcenschonung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen, die Reduzierung des Flächenverbrauchs, die nachhaltige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen einschließlich der Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette sowie die Sicherung von Gesundheit und Komfort von Nutzern. All diese Anforderungen müssen ressort- und sektorübergreifend angegangen werden.“ Ein Thema also, das so komplex ist, dass man es in einem einzigen Beitrag nicht abhandeln kann. Deshalb an dieser Stelle nur einige Aspekte.