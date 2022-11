Nach Übernahme durch Elon Musk : Das sind die Twitter-Alternativen

Düsseldorf Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, steht der Kurznachrichtendienst in der Kritik. Mehr als eine Million Nutzer haben die Plattform schon verlassen. Doch wo können sie jetzt hin?

Seit Elon Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hat, herrscht Chaos beim Kurznachrichtendienst. Erst entließ Musk rund die Hälfte der Mitarbeiter, dann nahm er einige Kündigungen wieder zurück und sagte, sie seien versehentlich verschickt worden. Er führte ein Abo-Modell für den sogenannten blauen Haken ein, mit dem jeder Nutzer für acht Dollar im Monat seinen Account verifizieren konnte. Doch eine Identitätsprüfung gab es nicht. Das Modell wurde in der vergangenen Woche gestoppt, weil viele damit Fake-Accounts von Prominenten angelegt hatten – auch von Musk selbst. Daraufhin kündigte er an, Accounts sperren zu lassen, die andere Konten nachahmen, ohne das als Parodie zu kennzeichnen.

1,3 Millionen Nutzer sollen sich laut einem Bericht der unabhängigen Plattform „Bot Sentinel“ abgemeldet haben, seit Musk den Kurznachrichtendienst übernahm. Darunter sind auch Prominente wie Schauspielerin Amber Heard und die Drehbuchautorin Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“). Währenddessen berichtet Twitter selbst in einer Mail an seine Werbekunden, dass die Nutzerzahlen auf einem Allzeithoch seien. Die „Financial Times“, der die E-Mail vorliegt, berichtet für 2022 von einem Zuwachs von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch die Werbekunden reagieren gerade sehr zurückhaltend, viele haben ihre Anzeigen ausgesetzt, andere wollen gar keine mehr dort schalten. Twitter steckt in einer Krise. Gleichzeitig fragen sich Nutzer, welche Alternativen es gibt. Und die sind – vor allem in Deutschland – überschaubar.