Nach Sanktionen durch den Westen : Russische Oligarchen bangen um ihre Luxusjachten

Die private Luxusyacht „Eclipse“ des russischen Oligarchen Roman Abramovich im September 2020 in der Türkei. Foto: picture alliance / AA/Ali Balli

Düsseldorf Einige haben ihre Schiffe vor den Sanktionen der westlichen Welt noch schnell an einen anderen Ort verschifft. Die meisten haben dagegen zumindest vorläufig keine Chance mehr, in See zu stechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Mit seinen Freunden teilt man vieles im Leben. Gern auch eigenes Wissen. Jedenfalls, wenn man nicht gerade Krieg führt oder das beabsichtigt. Dann sagt man auch den besonders reichen Freunden besser nichts, sonst würden die vermutlich ihren Reichtum in Sicherheit zu bringen versuchen und damit die Aufmerksamkeit der Welt erst recht auf sich ziehen. Was wiederum die Kriegspläne erschweren könnte.

Wahrscheinlich hat Wladimir Putin auch deshalb schon im Februar seine eigene Yacht „Graceful“, die bei der Hamburger Werft Blohm & Voss überholt worden war, nach Russland zurückholen lassen. Vor vier Wochen schipperte sie nach Angaben des Branchendienstes THB über den Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Heimat, genauer gesagt: Kaliningrad. Dort liegt sie jetzt wohl fest. 82 Meter lang, sechs Gäste- und sieben Crew-Kabinen, jährliche Betriebskosten zwischen fünf und zehn Millionen Dollar. Preis: 100 Millionen Dollar. Während der Krieg führende russische Präsident also sein Schiff noch rechtzeitig vor dem Zugriff westlicher Sanktionäre in Sicherheit gebracht hat, bangt so mancher seiner schwerreichen Freunde gerade um seine eigene Superjacht, wenn er sie nicht rechtzeitig vor dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine gerettet hat.

Info Oligarchen starteten in der Ära Gorbatschow Definition Die russischen Oligarchen sind Unternehmer, die während Gorbatschows Periode der Marktliberalisierung ihre Geschäfte begannen und danach reich wurde. Kritik Sie stehen auch deshalb in der Kritik, weil manche sich in den 90er-Jahren an Staatseigentum bereichert haben sollen.

Wie Wladimir Potanin, mit einem vom US-Wirtschaftsmagazin auf 22 Milliarden Dollar geschätzten Vermögen der reichste Russe überhaupt. Oder Oleg Deripaska, der Gründer des Alukonzerns Rusal. Die Schiffe der beiden liegen angeblich längst vor den Malediven, wo allein am Tag des ersten Angriffs am 24. Februar fünf Oligarchen-Schiffe angelandet sein sollen. Andere Eigner haben ihr kostbares Gut woandershin verschifft. Vorher lagen sie in Barcelona, dann in Montenegro, jetzt sind sie vielleicht schon wieder woanders.

Bei den übrigen droht die Jacht – statt in wärmeren Gefilden vor Anker zu liegen – zum eingefrorenen Vermögen zu werden, auf das die Oligarchen erst mal keinen Zugriff mehr haben. Sie stehen gegenwärtig sozusagen im Abseits. Womit die Verbindung zum Fußball geschaffen ist und wir bei Alisher Usmanow sind. Der Mann kommt gebürtig aus Usbekistan, ist 68 Jahre alt, selbstverständlich Milliardär und Fußballfans als einstiger Großaktionär des britischen Premier-League-Klubs Arsenal London bekannt. Auch Usmanow ist – wie bei Oligarchen üblich – Eigentümer einer Jacht. Oder vielleicht auch mehrerer Jachten, das lässt sich nicht immer genau sagen. Jedenfalls hat Usmanows „Dilbar“ es im Gegensatz zu Putins „Graceland“ nicht mehr vor Inkraftteten der Sanktionen aus dem Hamburger Hafen geschafft.

Allerdings ist die tatsächliche Beschlagnahme mitunter schwierig, weil dazu die Frage geklärt werden muss, wer denn Eigentümer ist. Womöglich gehört beispielsweise die „Dilbar“, mit 156 Meter Länge sechstgrößte Privatjacht der Welt und angeblich sechsmal so teuer wie das Schiff Wladimir Putins, Usmanow offiziell gar nicht, sondern einer Gesellschaft in Malta oder auf den Cayman Islands – beide nicht gerade für überbordende Steuerbelastung bekannt. Aber das wäre noch ein anderes Kapitel in der Geschichte über das Vermögen der Oligarchen. Und: Es braucht einen Ausfuhrerlass, und über den ist offenbar auch noch nicht entschieden.

Usmanow jedenfalls, wie wohl er doch zu Putins Dunstkreis gehört, gilt gleichzeitig als Philanthrop wie Bill Gates, der auch schon Teile seines Vermögens für einen guten Zweck gespendet hat, beispielsweise für den Kampf gegen das Coronavirus in seiner Heimat.

Ebenfalls als Fußball-Sponsor wurde einer breiten Öffentlichkeit in Europa Roman Abramowitsch bekannt, dessen Beteiligung an Arsenals Lokalrivale Chelsea gerade zum Verkauf steht. Bei ihm liegt in Hamburg allerdings keine eigene Jacht fest, sondern die „Luna“, die er einst an einen russischen Oligarchen-Freund verkaufte: Farkhad Akhmedov aus Aserbaidschan.

Wenn man indes mehrere solcher Schiffe hat, kann man ja auch mal eins davon abgeben. Für den Noch-Chelsea-Eigentümer jedenfalls, derzeit Eigentümer von vier Jachten, lief bei Blohm & Voss in Hamburg 2009 eine Jacht namens „Eclipse“ vom Stapel, deren Details einem fast die Sprache verschlagen: gepanzerte Wände, ein Raketenabwehrsystem, ein Mini-U-Boot, ein Leibwächtertrupp ehemaliger Fremdenlegionäre und ein Paparazzi-Laser gegen ungebetene Fotografen. Ein paar von vielen Accessoires, die man sich als Oligarch leisten kann. Dagegen sind ein Swimmingpool, neun Gästezimmer und 49 Besatzungsmitglieder auf der „Luna“ beinahe unprotzig.