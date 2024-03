Der Zeitplan von Verdi Nach Ostern drohen Dauerstreiks bei Bussen und Bahnen in NRW

Der Flughafen Düsseldorf war davon zwar minimal betroffen, weil Lufthansa dort nur Zubringerflüge nach Frankfurt und München anbietet und sonst auf den Ableger Eurowings setzt, aber NRW-Bürger wurden natürlich von den Flugstreichungen in Frankfurt getroffen. Die Lufthansa ging am Montag davon aus, dass wegen des Ausstands 600 Flüge in Frankfurt ausfallen werden, 70.000 Passagiere seien davon betroffen. Am Mittwoch dieser Woche werden dann Lufthansa-Flugbegleiter in München streiken – auch dies wird zur Absage hunderter Flüge führen. Die Arbeitskämpfe werden von der Flugbegleitergewerkschaft UFO organisiert. Um die Wirkung des Streiks abzuschwächen, wurden am Dienstag Passagiere massenhaft umgebucht und von Frankfurt nach München zu dort startenden Jets geflogen. Am Mittwoch wird es wohl umgekehrt laufen.