Kostenpflichtiger Inhalt: Auto-Industrie in der Krise : Die fetten Auto-Jahre sind vorbei

Düsseldorf Jahrelang eilte die Branche von Rekord zu Rekord. Dann kamen US-Präsident Donald Trump und zettelte einen Handelskrieg an – ausgerechnet in einer Phase, in der die Aut-Industrie sich neu erfinden muss. Nun regiert der Rotstift.