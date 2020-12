Rheinisches Revier : Grüne machen sich für Erhalt der letzten Braunkohle-Dörfer stark

Düsseldorf Die Grünen haben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem Brandbrief aufgefordert, die Umsiedlung und Zerstörung der Dörfer im Braunkohle-Abbaugebiet Garzweiler durch den Energiekonzern RWE sofort aufzuhalten. Sie reagieren damit auf ein Gutachten, das Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein Jahr lang zurückgehalten haben soll

„Bitte stoppen Sie alle Aktivitäten des Bergbautreibenden und seiner Beauftragen im Vorgriff auf die Zerstörung und Inanspruchnahme der Dörfer durch den Kohleabbau“, heißt es in dem Schreiben, das prominente Grüne im Bund und im Land an Laschet sandten. „Überarbeiten Sie den Entwurf der Leitentscheidung zum Braunkohlebergbau unter Berücksichtigung des nun bekannt gewordenen Gutachtens und sorgen Sie damit für den Erhalt der Dörfer“, so die Grünen.