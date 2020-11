Fehmarnbelttunnel : Bau der Inselverbindung soll zügig starten

Leipzig Nach einer langen Zwangspause kann nun mit dem Tunnelbau zwischen Deutschland und Dänemark begonnen werden. Viele Klagen hatten den Start verhindert.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Fehmarnbeltquerung hat die dänische Projektgesellschaft Femern A/S einen baldigen Baubeginn angekündigt. „Wir freuen uns ganz klar über die heutige Entscheidung, weil dadurch Klarheit über den Bau des Fehmarnbelttunnels auf deutscher Seite besteht“, sagte Sprecherin Denise Juchem am Dienstag in Leipzig.