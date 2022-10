Rechtsextreme Literatur im Onlineshop : Nach erneuter Kritik - Kaufland setzt Artikel im Onlineshop auf Verbotsliste

Kaufland gerät seit Jahren immer wieder in Kritik wegen rechtsextremer Literatur und Magazinen in seinen Onlineshops und Filialen. Foto: Kaufland

Düsseldorf Die Supermarktkette Kaufland gerät seit Jahren immer wieder in Verruf, weil sie rechtsextreme Literatur und Magazine entweder direkt in ihren Filialen oder auf ihrem Online-Marktplatz vertreibt. Nun scheint das Unternehmen geläutert zu sein und ergänzte seine Liste verbotener Artikel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuletzt hagelte es Anfang Oktober heftige Kritik an der Supermarktkette. Diese erzürnte sich auch daran, dass Kaufland Artikel mit linken Antifa-Symbolen aus dem Onlineshop entfernt, gleichzeitig aber rechtsextreme Literatur weiterhin angeboten hatte. Der Vorwurf der Doppelmoral stand im Raum.

So hatte ein Nutzer am 7. Oktober 2022 auf Twitter Kaufland darauf aufmerksam gemacht, dass auf ihren Onlineportal Artikel verkauft werden, die dem linken Spektrum zugeordnet werden, wie T-Shirts mit Antifa-Symbolen. Das Unternehmen reagierte sofort und entfernte die Waren des Händlers mit dem Hinweis: „Lieber Fragensteller, unser Shop funktioniert nach dem Marktplatzprinzip. Dies bedeutet, dass dort verschiedene Verkäufer ihre Angebote einstellen können. Nach eingehender Prüfung haben wir uns dazu entschieden, die Produkte des Händlers zu entfernen.“

Es hagelte daraufhin Kritik anderer Nutzer, weil Kaufland weiterhin rechtsextreme Literatur anbiete, allen voran das vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Magazin „Compact“. Das Unternehmen reagierte ebenso und schrieb auf Twitter unter anderem in einem langen Statement „… Wir bei Kaufland lehnen extreme Meinungen ab. Sie sind schädlich für den Diskurs und schädlich für die Demokratie. Deshalb verbannen wir extreme Produkte dort, wo wir es können. Beim Marktplatz ist das einfacher, bei den Magazinen haben wir trotz intensiver Bemühungen bisher keinen Erfolg gehabt. Trotzdem bleiben wir an dem Thema dran. …“ Weiter heißt es „Wir machen da, wo wir es können, von unserem Recht Gebrauch, solche Produkte auszulisten. Aber manchmal sieht der Gesetzgeber einfach vor, dass eine Demokratie bestimmte Produkte (z.B. Magazine) aushalten muss, weil das Gut der Pressefreiheit höher liegt.“

(1/5) Es kommt hier viel Kritik, weil wir rechtsextreme Magazine verkaufen, dann aber linksextremen Merch auf unserem Marktplatz sperren. Um es deutlich zu sagen: Wir bei Kaufland lehnen extreme Meinungen ab. Sie sind schädlich für den Diskurs und schädlich für die — Kaufland (@kaufland) October 8, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Gemüter beruhigte diese Erklärung keineswegs. Tatsächlich ist es aber für Supermärkte oder Einzelhändler nicht so einfach, Zeitschriften oder Magazine in gedruckter Form aus ihrem Angebot zu verbannen, da sie die Titel nicht direkt bei Verlagen kaufen, sondern von Grossisten beziehen. Diese haben eine Vertriebspflicht nach Grundgesetzparagrafen 5 Abs. 1 (Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit), solange es für eine Zeitschrift oder ein Magazin kein Verbot gibt. Schon 2020 hatte Kaufland auf Twitter angekündigt, das rechtsextreme Magazin nicht mehr in seinem Shop anzubieten, ruderte dann aber zurück und berief sich auf die Pressefreiheit.

Literatur jedoch beziehen Händler direkt von Verlagen und können somit Einfluss auf ihr Sortiment nehmen. Der Co-Vorsitzende der Jusos in Hamburg-Nord, Leo Schneider, forschte nach dieser Erklärung von Kaufland („Deshalb verbannen wir extreme Produkte dort, wo wir es können“) weiter nach. Nach Schneiders Angaben wurde zahlreiche rechtsextreme Literatur darunter „Mein Kampf“ in einer unkommentierten Ausgabe oder andere „Schriften von Holocaustleugnern AfD- und NPD-Funktionären“ auf dem Marktplatz angeboten und er dokumentierte das in seinen Twitterbeiträgen. Er trat damit eine erneute Welle scharfer Kritik in Richtung Unternehmen los, dessen Erklärungen nun alles andere als glaubwürdig klangen.

Weil Kaufland dafür bekannt ist, seit Jahren rechte Magazine wie „Compact“ zu vertreiben, gab es zahlreiche Kritik. Kaufland hat in einem neuen Statement behauptet, auch rechte Produkte vom Marktplatz zu entfernen.



Ein Grund für mich, sich dort mal umzuschauen! pic.twitter.com/mBOWDiHDAy — Leo Schneider (@LeoSchnder) October 9, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Offenbar hat Kaufland diese Posts auch gesehen, denn inzwischen sind die von Schneider erwähnten Bücher nun nicht mehr im Kaufland-Onlineshop zu finden. Sie seien „kommentarlos“ laut Schneider nach seinen Hinweisen entfernt worden und auch das Magazin „Compact“ wird im Online-Shop nicht mehr angeboten.

Allerdings erschienen nach der Entfernung des Magazins aus dem Shop noch am folgenden Tag (11. Oktober 2022) Anzeigen vom Kopp-Verlag mit Ausgaben des rechtsextremen Magazins, gab der Kunde bei Kaufland in der Suchfunktion „Compact Magazin“ ein. Auf unsere Nachfrage hin, ob das Unternehmen unterschiedliche Kriterien zugrunde legt bei Händlern und Anzeigenkunden, antwortete es in einem schriftlichen Statement, dass es sich bei den Anzeigen um ein Google AdSense-Angebot handeln würde. Dieses habe das Unternehmen ebenfalls überprüft und entsprechende Anbieter auf die Blacklist gesetzt. Tatsächlich erscheinen die Anzeigen nun nicht mehr bei entsprechender Suchanfrage.

Auch habe Kaufland Artikel festgelegt, die auf ihrem Marktplatz nicht verkauft werden dürfen und im Händlerbereich unter dem Punkt „Verbotene Artikel“ nun Ergänzungen eingefügt. Demnach dürfen jetzt auch nicht mehr „Propagandamaterial und Material mit Kennzeichen verbotener und verfassungswidriger Organisationen sowie gewaltbereiter Organisationen und solcher, die zu Gewalt aufrufen und gewaltverherrlichende, volksverhetzende, NS-glorifizierende Produkte oder diskriminierendes Material“ verkauft werden.

Nach eigenen Angaben habe das Unternehmen die vergangenen Tage genutzt, um das „Sortiment auf Basis der vielen Hinweise nochmals zu überprüfen. Dieser Prozess würde noch andauern, damit die Veränderungen nachhaltig wären. Kaufland verkauft in seinem Online-Shop sowohl direkt Waren als auch eigenen Angaben zufolge über 8000 externe Verkäufer, die ihre Waren dort einstellen. Im Online-Shop werden insgesamt 40 Millionen Produkte angeboten.

Künftig wolle das Unternehmen Einnahmen aus dem Verkauf des Magazins „Compact“ gemeinnützigen Organisationen in Deutschland spenden, teilte das Unternehmen unserer Redaktion mit. Um welche Organisationen es sich dabei handelt, werde Kaufland zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen, da die Gespräche dazu noch laufen. Ob das Unternehmen nach dieser erneuten Kritik nun geläutert ist und eine nun eindeutigere Positionierung zu Rechtsextremismus einnimmt und auch konsequent verfolgt, wird sich zeigen.

(dw)