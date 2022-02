540 neue Kollegen von Abellio bei DB Regio : „Fast 100 Prozent der Fahrgäste befolgen 3G“

Das Büro von Frederik Ley liegt am Hauptbahnhof Düsseldorf - dieses Foto wurde auf dem Bahnhofsdach gemacht. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Abellio ist untergegangen, die Deutsche Bahn in NRW übernahm viele Routen am Dienstag. Frederik Ley, Chef von DB Regio NRW, will nun für weniger Ausfälle sorgen, lobt die gewechselten 540 Ex-Abellio-Kollegen und spricht über die Corona-Krise: Die Passagiere seien sicher, aber immer mehr Lokführer sind in Quarantäne.