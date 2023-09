Finanzkrise Die Lehren aus der Lehman-Pleite

Das heißt: In Chinas Immobilienbranche, die in den Boom-Jahren Ende des vergangenen Jahrhunderts ein Eckpfeiler der chinesischen Wirtschaft war und für rund ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts in dem asiatischen Staat steht, kriselt es nach dem auch durch die Corona-Krise bedingten Ende des Hochs gewaltig. Das trifft nicht nur den Baukonzern Evergrande, sondern auch Projektentwickler, in deren Geschäft Treuhandfonds Geld von Anlegern gesteckt haben. Geht das verloren, droht China eine Konsumschwäche mit womöglich weltweiten Auswirkungen. Da steckt das eigentliche Problem in China, nicht in der Finanzwirtschaft. Eine globale Finanzkrise ist also gegenwärtig nicht in Sicht.