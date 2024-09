Nach dem „Autogipfel“ Habeck stellt Hilfen für Autoindustrie in Aussicht, bleibt aber vage

Vor diesem Hintergrund fand am Montag der sogenannte „Autogipfel“ statt, den keiner der Beteiligten so nennen will. Es sei „quasi eine alltägliche Konferenz“ gewesen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Videoschalte mit Branchenvertretern und Gewerkschaftern. Alltäglich ist die Lage der Autoindustrie aber keineswegs, sondern extrem angespannt. Habeck stellte dann auch staatliche Unterstützung in Aussicht, ohne konkrete Maßnahmen zu nennen.