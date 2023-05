Im Osten Rügens Bund plant LNG-Terminal in Mukran

In seiner am Dienstag bekannt gewordenen Antwort bezieht sich Meyer auf Überlegungen des Bundes „für eine LNG-Versorgung am Standort Mukran mit konkreten Projektträgern“. Meyer drängte zu einem weiteren Treffen auf der Insel, um die Pläne vorzustellen. „Als Ort dieses Dialogs bietet sich der Hafen Mukran an.“