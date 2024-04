In München eingeführt Umweltorganisation fordert bundesweit Tempo 30 innerorts

In München soll künftig auf einem Abschnitt des Mittleren Rings Tempo 30 gelten, wie der Stadtrat am Mittwoch beschlossen hat. In der bayerischen Landeshauptstadt geht es dabei vor allem um die Verbesserung der Luftqualität. Betroffen vom Tempolimit ist die Landshuter Allee, an der die Grenzwerte für das giftige Abgas Stickstoffdioxid 2023 überschritten wurden.