Gängige Fehler bei der Trennung Was in welche Mülltonne gehört

Deutschland ist Spitzenreiter in Sachen Verpackungsmüll: Hierzulande entsteht laut Statistischem Bundesamt die größte Menge an Verpackungsmüll in der Europäischen Union. 2021 lag der Wert bei etwa 19,7 Millionen Tonnen. Das bedeutet: In Deutschland produziert jeder etwa 246 Kilogramm an Verpackungsmüll im Jahr. Umso wichtiger, dass der Müll auch in der richtigen Tonne landet. Denn eine korrekte Abfalltrennung ist wichtig, um die Produkte hochwertig zu recyceln und wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen. Doch nicht jeder weiß, was in welche Tonne gehört. Ein Überblick zu den Regeln im Müll-Kosmos.