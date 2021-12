Bart-Pflegeprodukte : Glatt und glücklich

Düsseldorf Früher verschenkte man Oberhemden und Schlips an Gatten, Sohn und Co. – heute edle Rasierhobel und Pinsel. Männerpflege wird immer beliebter, auch als Weihnachtsgeschenk. Davon profitieren junge Start-ups – und Traditionsunternehmen.

Generationen von Frauen konnten sich beim Kauf von Weihnachtsgeschenken an drei kleinen Buchstaben orientieren: SOS. Wer nicht wusste, was er dem Gatten, Lebensgefährten, Sohn oder Schwiegersohn schenken sollte, der kaufte entweder Socken, Oberhemd oder Schlips. Doch in vielen Haushalten hat die Krawatte inzwischen genauso ausgedient wie das Oberhemd – während gleichzeitig Bücher, CDs und DVDs als Alternativgeschenke E-Book-Readern und Streamingdiensten, kurzum: der Digitalisierung, zum Opfer gefallen sind. Was tun?

Offiziell gibt es die Abkürzung wohl nicht, aber beim Kosmetikhändler Douglas würde man die Frage wohl mit folgender Buchstabenkombination beantworten: RRSP. Denn die Düsseldorfer beobachten seit Jahren, dass bei Männern das Interesse an Rasierhobeln, Rasierpinseln, Schalen und den dazugehörigen Pflegeprodukten zunimmt. Die Nachfrage steige speziell zu Weihnachten, weil sich die Pflegeprodukte auch gut als Geschenk im Set anböten, heißt es bei Douglas. Inzwischen gehe es um „mehr als die klassische Duschgel-Deodorant-Kombination“.

Info Nassrasur ist am beliebtesten Nass Laut einer Studie der Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse rasieren sich rund 40 Prozent der Männer in Deutschland nass. Trocken 30 Prozent rasieren sich trocken, 25 Prozent nass und trocken – und fünf Prozent gar nicht.

Das merkt man auch im Erzgebirge. „Die Nassrasur ist im Aufwind“, sagt Andreas Müller. Er ist Geschäftsführer der Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG, die unter der Marke Mühle seit Jahrzehnten Rasierpinsel und Co. vertreibt. Müller leitet das 1945 gegründete Unternehmen inzwischen gemeinsam mit seinem Bruder in dritter Generation. Ihr Großvater hatte die Firma gegründet, ihr Vater sie nach der zeitweisen Verstaatlichung in der DDR wieder aufgebaut – und die Brüder führen sie nun in die Zukunft.

Auf den ersten Blick wirkt diese ungewiss: In den vergangenen zehn Jahren ging der Umsatz mit Rasierpflegeprodukten nach Daten des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel (IKW) um rund 100 Millionen Euro auf zuletzt rund 190 Millionen Euro zurück. Doch Rasierhobel, -pinsel und Co. werden nicht erfasst, sondern nur Produkte wie Aftershave, das bei jüngeren Kunden inzwischen ähnlich aus der Mode gekommen ist wie Oberhemd und Schlips.

Zugute kommt den Mühle-Geschäftsführern, dass Männer zwar seltener auf Aftershave, aber generell deutlich häufiger auf Pflegeprodukte setzen. Der Anteil von Männerpflegeprodukten am milliardenschweren Gesamtmarkt für Schönheitspflege liegt laut IKW inzwischen bei etwa 23 Prozent. Gleichzeitig sind Bärte wieder in Mode gekommen und bei vielen Konsumenten steigt die Bereitschaft, für hochwertige und eher nachhaltige Produkte mehr Geld auszugeben.

Und so verkaufen sich nicht nur Rasierpinsel aus Olivenholz für 88 Euro pro Stück oder Rasierer aus Meissner Porzellan für mehr als 500 Euro (Mühle-Chef Andreas Müller: „Unsere Produkte sollen Schmuckstücke sein“), sondern auch Bartöl, -wachs und -creme. Auch Pflegeprodukte wie Body-Lotion hat man inzwischen im Sortiment. Der Mühle-Umsatz stieg in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um zehn Prozent pro Jahr.

Längst tummeln sich daher auch die verschiedensten Start-ups auf dem Markt. Laut einer Sprecherin von Douglas hat es gerade in Zeiten der Pandemie einen regelrechten Boom an Barber-Brands für die eigene Anwendung zu Hause gegeben, nachdem in der Vergangenheit zunächst viele Barber-Shops eröffnet hatten.

In der Gründer-Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ präsentierten sich zuletzt beispielsweise die Gründer von Gølds mit ihrem Bartöl. Geld von den Investoren gab es in der Sendung zwar nicht, dafür aber die Aufmerksamkeit eines Millionenpublikums. Den Schub nutzte das Gründerteam, um ein ganzes Sortiment von Pflegeprodukten auf den Markt zu bringen, vegane Bartbürste inklusive. Speziell als Geschenkset seien die Produkte aktuell in der Vorweihnachtszeit beliebt, sagt Vertriebschef Marcel Klingler: „Im Onlineshop sehen wir einen klaren Anstieg weiblicher Kunden in allen Altersklassen. Sei es die Freundin, die Mutter, Tante oder Oma, welche diese Sets für ihre Männer, Söhne oder Partner kaufen.“

Und auch in Iserlohn träumen zwei Gründer von der Etablierung als führende Männerpflegemarke. „Better be bold“ haben Dennis Baltzer und Roberto Bianco ihr Start-up getauft, das zunächst mit einer Glatzencreme gestartet ist. Inzwischen gibt es auch eine Gesichtscreme. Weitere Produkte sind in Planung – auch im Bereich der Rasur.

Die Idee zu Better be bold kam Dennis Baltzer, als er auf der Suche nach Pflegeprodukten für die eigene Glatze war und nichts fand, was seinen Erwartungen entsprach. „Wir haben uns dann für circa 200 Euro ätherische Öle bei Ebay bestellt und haben Parfümeur gespielt“, sagt Dennis Baltzer. Weil die Erfolge ausblieben, suchte man sich schließlich aber doch ein Labor und ein eta­bliertes Dufthaus, mit denen man die Produktpalette erweitern will.