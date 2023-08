Gastbeitrag von Mona Neubaur Die Zukunft der Industrie entscheidet sich in NRW

Es ist eine volkswirtschaftliche Binse: Der Wohlstand von morgen basiert auf Investitionen, die heute getätigt werden. Auch deshalb hat sich die Landesregierung entschieden, die klimaneutrale Umstellung der Produktionsprozesse bei ThyssenKrupp Steel in Duisburg in der zentralen Ankerbranche Stahl mit der bisher größten Einzelförderung der Landesgeschichte zu unterstützen. Mit bis zu 700 Millionen Euro wollen wir in den kommenden Jahren sicherstellen, dass im Herzen des Ruhrgebiets grüner Stahl aus den Produktionshallen kommt – und durch die entstehenden, enormen Bedarfe der Wasserstoffhochlauf Fahrt aufnehmen kann. Nach Berechnungen des RWI sind für Nordrhein-Westfalen allerdings rund 70 Milliarden Euro notwendig, um die klimaneutrale Transformation in allen entscheidenden Industriezweigen erfolgreich umzusetzen – und zwar jährlich. Diese Summe kann nur gestemmt werden, wenn die Rahmenbedingungen für private Investitionen stimmen, aber auch der Staat weiterhin in die Zukunft investiert. Gerade letzteres gilt in kritischen Situationen und in Verantwortung für nachfolgende Generationen umso mehr.