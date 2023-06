Ein Liter H-Milch unter einem Euro Preise für Molkereiprodukte geraten ins Rutschen

Die Preise für Molkereiprodukte geraten in Deutschland erneut ins Rutschen. Der Discounter Aldi kündigte am Dienstag an, die Preise für über 50 Molkereiprodukte wie Milch, Sahne oder Joghurt ab Mittwoch dauerhaft um bis zu 15 Prozent zu senken. So soll der Preis für einen Liter H-Milch oder frische Vollmilch der Eigenmarke Milsani von 1,15 Euro auf 99 Cent sinken. Bei Kaufland werden laut einer Mitteilung mehr als 350 Molkereiprodukte ab Mittwoch günstiger, weil Rohwarenpreise gesunken seien. Auch Edeka und Netto Marken-Discount kündigten an, die Preise für Molkereiprodukte „in vergleichbarem Umfang“ zu senken.