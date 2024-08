Zum vierten Mal Modekette Sinn stellt erneut Insolvenzantrag

Die Modekette Sinn ist bundesweit bekannt und betreibt aktuell 41 Filialen mit insgesamt 1500 Beschäftigten an 36 Standorten in Deutschland, davon allein 24 in Nordrhein-Westfalen, wo Sinn unter anderem in Aachen, Bonn, Duisburg, Goch, Kleve, Krefeld, Mönchengladbach, Monheim und Wesel vertreten ist.