Handel: Modeindustrie erwartet weitere Pleiten

Düsseldorf In kleineren Städten und B-Lagen werde es Marktbereinigungen geben, so der Verband Germanfashion.

Die deutsche Modeindustrie geht nach einem Minus der Gesamtumsätze von 4,4 Prozent auf geschätzte rund 11 Milliarden Euro im vergangenen Jahr davon aus, dass der Abwärts-Trend auch 2019 anhält, sich jedoch verlangsamt. „Die Branche ist angesichts der schlechten wirtschaftlichen Situation nicht gerade in Euphorie, die Unruhe wird bleiben“, sagte Gerd Oliver Seidensticker, Präsident des deutschen Modeverbandes GermanFashion. 2018 war ein schwieriges Jahr mit Insolvenzen wie von Gerry Weber und Betriebsschließungen in Industrie und Handel. Einziger Lichtblick ist der starke Export, „wo sich ein erfreuliches Plus von neun Prozent zeigt vor allem durch die Zuwächse in Polen, Tschechien und Russland“, so Seidensticker. Dagegen zeigt der drohende Brexit bereits Auswirkung: Das Vereinigte Königreich bereits 2018 die stärksten Umsatzeinbußen mit einem Minus von acht Prozent auf.