Unternehmensinsolvenzen Modehandel: Was bei Sinn und Co. falsch läuft

Ein wesentlicher Faktor: Diejenigen, die in Sachen Mode und Preise eher Mittelklasse sind, haben in wirtschaftlich angespannten Zeiten größere Probleme als jene aus der Luxuskategorie wie Moncler oder Hugo Boss oder die sogenannten Billiganbieter wie Primark. „Die größten Schwierigkeiten haben die Multi-Label-Händler, also jene, die viele verschiedene Marken anbieten. Wir haben ein angespanntes Konsumklima, in dem die Kaufkraft der Kunden deutlich geschrumpft ist, und darunter leiden vor allem jene, die im mittleren Preissegment unterwegs sind“, sagt Gerrit Heinemann, Handelsexperte von der Hochschule Niederrhein. Also Unternehmen wie Sinn, wie P&C, wie C&A.