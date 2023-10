Streit um Corona-Hilfen Modehandel droht neue Schließungswelle

Dazu kommen unter anderem der alte Streit darüber, was ein coronabedingter Umsatzausfall ist (nur wenn der mindestens 30 Prozent ausmachte, hatte man einen Anspruch auf Überbrückungshilfen), und Kritik daran, dass Bewilligungsstellen große Beratungshäuser engagierten, in denen es aber teilweise an fachkundigem Personal fehle, was dann zu extrem langen Bearbeitungszeiten führe. Der Anwalt Dennis Hillemann bezeichnete die Bewilligungspraxis in einem Gastbeitrag für das Fachmagazin „Textilwirtschaft“ unter anderem als „total erratisch“, „inkonsistent“ und „völlig unvorhersehbar“. Teilweise sei sie sogar rechtswidrig.