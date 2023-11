Mobilfunkmarkt Warum Vodafone jedem Kunden 500 Gigabyte „schenkt“

Mit einer ungewöhnlichen Aktion versucht der Düsseldorfer Telefonkonzern Vodafone die Kunden stärker an sich zu binden. Jeder der mehr als zehn Millionen festen Vertragskunden und auch die direkt über Vodafone abrechnenden Pre-Paid-Kunden erhalten im Dezember jeweils 500 Gigabyte an zusätzlich zu nutzendem Datenvolumen ohne Aufpreis dazu. „Wir schnüren damit das größte Datengeschenk Deutschlands“, erklärt das Unternehmen. Insgesamt würden „mehr als fünf Milliarden Gigabyte Daten“ kostenfrei bereitgestellt. Es gehe umein „kleines Dankeschön für unsere treuen Kunden“, so Philippe Rogge, Chef von Vodafone Deutschland.